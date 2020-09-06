Cпрос на IT-специалистов в России вырос из-за коронавируса

Москва, 6 сентября. Сервис по поиску работы SuperJob зафиксировал рост числа IT-вакансий на фоне спада размещения предложений работодателями по другим отраслям.

Вакансий для специалистов в области информационных технологий стало на 20% больше. Интерес компаний к IT-специалистам остается стабильно высоким. По мнению Superjob, на это влияют два фактора.

С одной стороны, ситуация на рынке труда в последние годы складывается в интересах IT-соискателей. Cотрудники IT-сферы активно откликаются на более выгодные предложения. Почти все собеседования сейчас проходят в онлайн-формате.

С другой стороны, коронавирус подстегнул интерес компаний к IT-специалистам, и о цифровизации процессов задумались во многих компаниях.

В связи с этим Superjob решил предоставить компаниям бесплатный доступ к размещению вакансий IT-специалистов до конца 2020 года. Все резюме, которые придут на такие вакансии, компании получат сразу с открытыми контактными данными, ограничений по количеству размещения вакансий нет.