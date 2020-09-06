В Стамбуле пройдут переговоры Эрдогана и Сарраджа

Стамбул, 6 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры по Ливии с главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем.

Издание Milliyet указывает, что встреча пройдет 6 сентября в Стамбуле, во дворце Вахдеттин. Главной темой обсуждения станет текущая ситуация в Ливии и обстановка в Сирте и Аль-Джуфре. Помимо этого, стороны поднимут вопросы о продолжении сотрудничества в военной сфере, оптимизации поддержки режима ПНС.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее констатировал укрепление связей с «правительством» Файеза Сарраджа. Анкара полна решимости ускорить совместные проекты в экономической и коммерческой областях.

Эрдоган и Саррадж затронут еще одну важную тему, вызывающую беспокойство Турции — раскол внутри ПНС. С 23 августа в оккупированных боевиками районах проходят массовые протестные акции. Демонстрации послужили катализатором внутриполитической конфронтации в Триполи, вылившейся в отстранение Фатхи Башаги с поста главы «МВД» ПНС. Такое кадровое решение привело к тому, что группировки, лояльные ПНС, подняли вооруженное восстание. В Триполи прогремело несколько взрывов, а Турция усилила свое давление на Сарраджа. После этого глава ПНС восстановил Башагу в должности, испугавшись давления со стороны бандформирований.

1 сентября стало известно, что Турция и ПНС договорились о расширении сотрудничества в военной сфере. В Мисурате в скором времени будет создана новая турецкая база. Катар также выступил на стороне режима, договорившись о помощи в обучении военнослужащих и отправке своих офицеров в Ливию.