Винокур рассказал, почему их с Петросяном эвакуировали с концерта в Сочи

Сочи, 6 сентября. Известный российский комик Владимир Винокур рассказал о том, почему их с коллегой по сцене Евгением Петросяном эвакуировали с ежегодного фестиваля «Юморина» в Сочи.

Как сообщил артист в комментарии РЕН ТВ, причиной прерванного выступления стал анонимный звонок о заложенной в здании бомбе.

«Был звонок и, на всякий случай, как и всегда после таких звонков, проверяли на безопасность. Приехали с собаками, проверили зал», — объяснил артист.

Винокур также отметил, что многочисленных зрителей ничуть не расстроила отмена юмористического шоу. Они сразу же окружили заслуженных комиков на улице, чтобы сфотографироваться и взять автограф.

Ранее о том, что съемочный процесс фестиваля был экстренно прерван, стало известно из Instagram Винокура. Юморист показал, как эвакуировали прямо со сцены Петросяна, а после начали покидать зал зрители. Несмотря на то, что здание освобождалось срочно, зрители и комики не поддались панике и после делились друг с другом забавными историями из жизни.

Напомним, что «Юморина» — первый концерт после отмены режима самоизоляции для многих артистов, включая Петросяна и Винокура, за несколько месяцев. Юмористы прибыли в Краснодарский край специально для участия в съемках.

Ранее Евгений Петросян опубликовал фотографии с отдыха на яхте. Под фото он признался подписчикам, что его нисколько не смущает собственный возраст. Фанаты комика в ответ выразили уверенность, что сохранять молодость духа и заниматься спортом его мотивирует брак с молодой Татьяной Бурухуновой.