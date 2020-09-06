Школы в регионах РФ переходят на удаленку из-за коронавируса

Москва, 6 августа. Ряд школ в нескольких регионах России переходят на удаленный формат обучения из-за коронавируса. В частности, на удаленке начали учиться школьники в Забайкалье и Свердловской области.

О дистанционном обучении сообщил первый замглавы Минпросвещения России Дмитрий Глушко.

«В Свердловской области одна школа целиком перешла на такой формат обучения. Вот с утра я получил сообщение: в Забайкальском крае школы перешли на дистанционное обучение», — рассказал он в эфире на радиостанции «Комсомольская правда».

Глушко обратил внимание, что есть случаи, когда на удаленку перевели не все школы целиком, а только отдельные классы. Во всех случаях перевод на такой формат обучения связан с выявлением единичных случаев COVID-19, подчеркнул он.

«И кстати, это обнаружение происходит ровно потому, что мы выстраиваем работу на входе в здание, в том числе в этом помогает Минздрав России», — заключил Глушко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в эфире НТВ прокомментировал слухи о том, что столицу ждет новая волна коронавируса и повторное введение ограничительных мер. Градоначальник призвал не нагнетать панику и быть более оптимистичными.