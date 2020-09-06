Аршавин назвал самого сильного нападающего в России, который «лучше Дзюбы»

Москва, 6 сентября. Бывший капитан сборной России по футболу, а ныне директор по спортивным вопросам департамента «Зенита» Андрей Аршавин сравнил спортсменов Александра Кокорина и Артема Дзюбу.

Аршавин назвал Кокорина самым сильным нападающим в России, который лучше Дзюбы по качествам, но не по игре.

«Думаю, еще далеко до появления Кокорина в сборной. Почему? Это больше связано с его историей, которую мы все хорошо знаем. Плюс в сборной и без него все хорошо. Станислав Саламович (Черчесов, главный тренер сборной России по футболу. — Прим. ФАН) будет долго думать, приглашать ли Кокорина», — подчеркнул он.

Осенью 2018 года Кокорин и футболист Павел Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в заключении около года.

3 августа 2020 года Мосгорсуд огласил приговор по пересмотру дела футболистов: их оправдали по статье «Хулиганство». Кокорину оставили прежний срок в колонии, а Мамаеву реальное лишение свободы заменили на 12 месяцев исправительных работ. Кроме того, за всеми суд признал право на реабилитацию.

Днем ранее, 2 августа, официальный сайт московского «Спартака» объявил о переходе Кокорина на правах свободного агента, с которым был подписан долгосрочный контракт по схеме «3+1». Спустя несколько дней на предматчевой тренировке команды спортсмен получил травму берцовой кости и пропустил несколько стартовых матчей.