Киркоров и Басков отреагировали на сообщения о разводе Пугачевой и Галкина

Москва, 6 сентября. Поп-король российской эстрады и бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров прокомментировал слухи о том, что примадонна собралась разводиться со своим нынешним супругом.

Причиной слухов о том, что звездная пара собралась расходиться, стала публикация Аллы Борисовны в соцсетях. Артистка напомнила о «первом правиле» семейного счастья: «Не смотри налево! Смотри направо и вперед».

Киркоров слухи не подтвердил, но и не опроверг.

«Вы знаете, мне как-то неприлично комментировать то, что происходит в этой прекрасной семье. Я на это не имею, наверное, никакого права и основания», — осторожно заметил он в эфире шоу «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

По словам Филиппа Бедросовича, он со своей стороны может только наблюдать в Instagram, «как выглядят прекрасные дети, прекрасная семья, сады, цветет все.

«Алла Борисовна в прекрасной форме, я очень за нее радуюсь», — заверил Киркоров.

Николай Басков тему отношений Пугачевой и Галкина обсуждать с журналистами отказался.

«Так как я человек дипломатичный и общаюсь и с той стороной, и с этой, я оставлю это при себе!» — заявил «золотой голос» российской эстрады.

Сама же Алла Борисовна совершенно не выглядит несчастной. 1 сентября она вместе с супругом проводила в первый класс своих близняшек Лизу и Гарри.