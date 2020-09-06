Стимулирующие выплаты помогут справиться с экономическим кризисом в России

Москва, 6 сентября. Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, удастся пройти с помощью стимулирующих выплат. Экономист и бизнесмен Антон Любич спрогнозировал дальнейшее развитие экономической ситуации.

Эксперт уверен, что выплаты семьям с детьми и работникам бюджетной сферы, которые участвуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, позитивно скажутся на экономике России.

«Выплаты нужны, чтобы, во-первых, граждане, потерявшие работу, физические не умерли с голода. Во-вторых, чтобы предприятия имели платежеспособный спрос. То есть, чтобы люди делали покупки в магазинах и у работодателя были деньги на зарплаты», — рассказал Любич в интервью Ura.ru.

Экономист спрогнозировал дефицит бюджета. По мнению Любича, показатель может составить пять триллионов рублей, однако средства могут быть восполнены из резервных фондов и за счет облигаций. Собеседник издания уверен, что правительству России следует увеличить размер социальных и стимулирующих выплат, а также усилить поддержку сфере оказания услуг, которая серьезно пострадала во время пандемии.

Ранее стало известно, что работники организаций и ведомств, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, получат новые стимулирующие выплаты. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства России. Размер выплаты будет зависеть от должности работника и может достигать 100% от среднемесячного дохода.