Малышева назвала самые смертоносные болезни

Москва, 6 сентября. Известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила самые страшные болезни в мире.

Врач обратила внимание, что на фоне новостей о пандемии коронавируса нового типа люди стали забывать о других заболеваниях, представляющих гораздо большую угрозу.

«Коронавирус — не самая страшная и, похоже, вообще не страшная болезнь», — подчеркнула она.

По словам доктора, COVID-19 занимает 17-е место в статистике ежедневных смертей в мире. При том, что в пятерку лидеров входят туберкулез, гепатит В, пневмония, СПИД и ВИЧ, а также малярия.

Малышева констатировала, что со многими заболеваниями до сих пор не удалось справиться, несмотря на созданные вакцины и лекарства, а общество все реже и реже о них вспоминает.

Согласно последним данным, коронавирусная инфекция унесла жизни уже более 890 тысяч человек практически по всему миру. Зафиксировано свыше 27 миллионов случаев COVID-19.

В России санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно стабилизируется. В РФ провели около 38,4 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию, выявили около миллиона случаев COVID-19. Первая в мире вакцина против COVID-19 под названием «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, поступит в гражданский оборот в ближайшее время.