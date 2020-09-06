В Германии считают, что Навального отравили противники «Северного потока — 2»

Берлин, 6 сентября. За отравлением одиозного блогера Алексея Навального стоит не российское правительство, а противники «Северного потока — 2». Такое заявление сделал член Левой партии Германии Грегор Гизи в интервью Die Welt.

Как переводит издание ИноТВ, после известия о якобы отравлении Навального многие немецкие политики выступили с критикой в адрес Кремля. Но Гизи предостерег от совершения поспешных выводов и лишней агрессии по отношению к России.

«Мы же даже не знаем, кто отравитель. Все исходят из того, что за этим стоит правительство. Но это мог быть обезумевший одиночка из спецслужб, — объясняет свою позицию член Левой партии. — Может быть и такое, что это сделал противник газопровода, ведущего в Германию. Или наемный противник, который знал: если инсценировать такую смерть, вину за которую потом возложат на правительство, это приведет к ухудшению отношений».

Версию с участием Путина в ситуации с блогером, по словам Гизи, просто абсурдна. Политик уверен, что сторонники заговора против строительства и запуска «Северного потока — 2» получили бы от устранения Навального большую выгоду.

«Какой у него в этом интерес? Он же понимает, что это ухудшит отношения с Западом. Путин должен быть очень глупым, чтобы такое приказать, поэтому я в это не верю», — подчеркнул Гизи.

Политик считает, что «у политиков тоже есть свои предпочтения и неприязни», поэтому вмешательство в успешное строительство газопровода может быть выгодно очень многим. Он также отметил, что отказу от «Северного потока — 2» был бы очень рад президент США Дональд Трамп, и свою позицию он не скрывает.

Взгляды Гизи также близки членам партии «Альтернатива для Германии». Политик Гуннар Линдеманн высказался на своей странице в Facebook об «отношениях и финансовых связях между Навальным, Соросом и кланом Обама-Клинтон». Он считает, что создание ажиотажа вокруг ситуации с одиозным российским блогером — это «пропаганда, направленная против российского правительства».