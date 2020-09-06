Названы регионы России с наименьшими темпами заболеваемости коронавирусом

Москва, 6 сентября. Наименьшие темпы роста зафиксированы в Москве и Московской области. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки не зафиксировано ни одного случая заражения в Чукотском автономном округе. Показатель темпа роста составил 0%. В Москве и московской области этот показатель равен 0,2%. В столице за сутки зафиксировали инфицирование коронавирусом у 620 жителей, в области у 167 граждан.

«Республика Тыва, Камчатский край, Калужская область, Смоленская область, Курская область, Тульская область, Чеченская Республика — 0,3%», — значится в сообщении оперштаба.

За минувшие сутки в России выявили 5195 новых случаев заражения. С начала пандемии коронавирусом заболели 1 025 505 человек. Более 840 тысяч уже выздоровели. Зафиксировано 17 8290 летальных исходов.

Вспышка новой коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящее время число зараженных в мире превысило 26 миллионов человек. В России зарегистрировали первую в мире вакцину против SARS-CoV-2. Сейчас проводятся пострегистрационные испытания препарата «Спутник V».