Турция начала перебрасывать танки к границе с Грецией

Анкара, 6 сентября. Турция намерена перебросить танки в приграничный с Грецией северо-западный район Эдирне. О переброске техники сообщило агентство IHA.

По данным военных источников агентства, к границе с Грецией турецкие военные подвезут около 40 бронированных машин. Такое решение Анкара приняла на фоне обострения отношений с Афинами, пишет РИА Новости.

Недовольство властей Греции вызвали сейсмические исследования, которые Турция начала проводить в августе в Восточном Средиземноморье. Эту территорию Афины считают своей исключительной экономической зоной. До этого Турция уже проводила там военные учения, а после начала искать нефть на шельфе.

Стороны начали обвинять друг друга в подписании незаконных соглашений по морским границам. В итоге Турция привела армию в режим повышенной боеготовности, а в Греции провели совещание совета национальной безопасности. Греческие корабли и подлодки были направлены в стратегически важные точки в Эгейском море. В ответ на это Турция начала проявлять военную активность у границы с Грецией.