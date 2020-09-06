МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях протеста 5 сентября

Минск, 6 сентября. Более 90 человек задержали на акциях протеста, которые прошли в 18 населенных пунктах Белоруссии 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

По данным ведомства, в несанкционированных акциях принимали участие около четырех тысяч человек.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 34 человека», — говорится в сообщении.

В МВД Белоруссии уточнили, что в Минске акции протеста в субботу прошли в восьми местах. Ведомство приняло необходимые меры по поддержанию порядка.

Ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Оппозиция, уверенная в ее победе, стала организовывать несанкционированные митинги. К протестующим присоединились работники заводов и других предприятий, которые объявили забастовки, передает телеканал «360».

Как напоминает НСН, на этой неделе состоялась встреча Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Глава российского правительства отметил немалый прогресс по многим вопросам двусторонней повестки, в том числе по будущему Союзного государства.