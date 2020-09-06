Нигерия выразила желание протестировать российскую вакцину от COVID-19

Абуджа, 6 сентября. Правительство Нигерии получило несколько образцов вакцины от COVID-19, разработанной российскими учеными, сообщают местные СМИ.

Передача препарата состоялась 4 сентября во время визита посла России в Нигерии Алексея Шебаршина к министру здравоохранения африканской страны Осаги Эханиру. Глава ведомства пообещал, что Национальное агентство по управлению и контролю за продуктами питания и лекарствами (NAFDAC) и Нигерийский институт фармацевтических исследований и разработок детально изучат вакцину.

«Мы выразили нашу заинтересованность в вакцине от COVID-19, чтобы у нас была возможность провести более тщательное исследование всех возможных средств против коронавируса», — сказал министр.

По окончании встречи руководитель департамента здравоохранения заявил, что Абуджа находится в контакте с несколькими исследовательскими организациями и другими странами в попытке найти лекарство от вируса. Директор Национального агентства по развитию первичной медико-санитарной помощи, доктор Фейсал Шуайб добавил, что передача образцов российской вакцины Нигерии будет способствовать укреплению сотрудничества между двумя странами.

По состоянию на 5 сентября в Нигерии зарегистрировано 54 743 больных коронавирусом, скончался 1051 человек, а 42 816 — выздоровели.