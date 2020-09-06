В Минпросвещения РФ рассказали о единичных случаях коронавируса в школах

Москва, 6 сентября. Единичные случаи коронавируса зафиксированы в нескольких школах России. Об этом сообщил замглавы Минпросвещения РФ Дмитрий Глушко.

«Мы мониторим в ежедневном формате, ведем учет, мониторим, в том числе, какое количество детей, классов, школ уходят на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином образовательном учреждении выявлены случаи распространения инфекции, и такие случаи действительно есть… Именно такие случаи пока, слава Богу, единичные», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Глушко, случаи перехода на дистанционное обучение есть в Свердловской области и Забайкальском крае. В первом регионе одна из школ полностью перестроилась на удаленный формат, во втором ограничились отдельными классами.

Как отметил замминистра просвещения, такой «дозированный» переход в целом позволяет регионам решать технические проблемы.

Накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что школьники после каникул в других странах смогут вернуться к учебе без теста на COVID-19, пишет «Вечерняя Москва». По его словам, ведомство на нем не настаивает, решение о его проведении зависит от региональных властей.

Ранее директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко рассказал, что министерство не будет требовать от школьных учителей проходить вакцинацию от коронавируса, передает НСН. Он подчеркнул, что прививки в РФ всегда ставятся добровольно.