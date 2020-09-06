Полиция Пятигорска выясняет, кто включил порнофильм в местном Парке победы

Пятигорск, 6 сентября. Полиция Пятигорска проводит проверку после трансляции порнографических фильмов на мемориальном панно. Инцидент произошел в день празднования окончания Второй мировой войны.

Свидетелями непристойной трансляции стали горожане, прогуливающиеся в парке. На панно, на котором днем показывали информацию об участниках Великой Отечественной и Второй мировой войн, был запущен порнографический фильм. Очевидцы сняли это на видео и опубликовали в социальных сетях.

В ГУ МВД России по Ставропольскому краю выясняют, кто может быть к этому причастен, сообщает Kp.ru.

«По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении полиции.

Член Российского союза молодежи, один из организаторов установки памятного панно в Пятигорске Андрей Романенко предположил, что причастными к трансляции фильма могут быть двое девятиклассников. Соответствующую запись он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.