Европа объявила войну вечеринкам и ночным развлечениям из-за COVID-19

Москва, 6 сентября. В Европе начали активно бороться с вечеринками и любыми увеселительными массовыми мероприятиями из-за роста заболеваемости COVID-19 среди молодежи. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, с февраля по июль 2020 года число инфицированных в возрасте от 15 до 24 лет увеличилось с 4,5% до 15%. По Европе сейчас идет мощная вторая волна заболевания коронавирусом, в связи с этим правительства многих стран начали закрывать общественные места, в которых невозможно соблюдать социальную дистанцию. Среди них ночные клубы, дискотеки. Итальянцы пошли еще дальше в ужесточении мер — запретили танцевать даже на улице под открытым небом. А на Мальте, одном из самых популярных курортов у европейцев, сейчас запрещено собираться в общественных местах в группы больше 15 человек.

Турецкая Анталья пока ограничилась лишь запретом пенных вечеринок, дискотеки же и танцплощадки продолжают свою деятельность. В Германии ночные заведения и дискотеки не открывались с начала пандемии, а союз клубных менеджеров Берлина Clubcomission отметил, что здоровье граждан по-прежнему находится в приоритете, поэтому об открытии заведений речи пока не идет.

Ранее вечеринки и дискотеки курортов Республики Крым оценил российский блогер Илья Варламов. Он раскритиковал Керчь и Симферополь за общую унылость и отсутствие развлечений. Также блогер назвал отдых в Феодосии «старокрымским» из-за большого количества кафе, общественных танцплощадок и дискотек.