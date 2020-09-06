Клинцевич объяснил, в какую ловушку Меркель попала из-за дела Навального

Российский сенатор Франц Клинцевич считает, что звучащие из Берлина бездоказательные заявления о якобы «отравлении» блогера Алексея Навального создают для канцлера Германии Ангелы Меркель серьезные проблемы. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Москвы нет уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру. Так Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса по ситуации с Навальным.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с Навальным, в противном случае ФРГ обсудит с партнерами «ответные меры».

Глава МИД ФРГ также отметил, что «есть много свидетельств», что к инциденту с Навальным якобы причастно российское государство. Тем не менее, Маас призвал избегать языка ультиматумов и посоветовал не увязывать дело Навального с завершением проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Ультиматумы никому не помогают продвинуться вперед, — заявил Маас немецкому таблоиду Bild am Sonntag. — Те, кто призывает остановить строительство «Северного потока — 2», должны хорошо осознавать все возможные последствия».

Комментируя заявление главы германского МИД, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что крупные немецкие компании, заинтересованные в завершение строительства «Северного потока — 2», осуществляют давление на руководство Германии, что может повлиять на электоральное поле, поэтому деловой Берлин не заинтересован в эскалации ситуации вокруг Навального.

«Да, для Запада бизнес превыше всего, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но не надо забывать, что, помимо немецких интересов, есть еще и экономическая составляющая, связанная с их хозяевами-американцами».

Клинцевич напомнил, что США всеми силами пытаются торпедировать проект СП-2, рассчитывая вытеснить Россию с европейского газового рынка.

«Поэтому и организуется очередная идеологическая диверсия против России, на этот раз с Навальным, — отмечает российский сенатор. — Тренд этой идеологической диверсии задан, и теперь Западу нужно его поддерживать. Но я уверен: пройдет совсем немного времени, и кто-то из немецких врачей, которые были участниками этой провокации, проговорятся и расскажут, что все сказанное ими не соответствовало действительности».

Клинцевич напомнил о «приоткрытой двери правды» в связи с информацией белорусской разведки о связи «спецпроекта Навальный» с событиями в Белоруссии. По словам члена профильного комитета Совфеда, несмотря на все усилия, Запад Белоруссию уже потерял.

«Правда о «спецпроекте Навальный», просочившаяся из приоткрытой белорусской разведкой двери, показывает, насколько низка компетенция тех, кто пытался вбить клин между Россией и Белоруссией, не учитывая ни нашу национальную общность, ни братские связи, ни Союзный договор, — отмечает собеседник ФАН. — Но во всем этом есть ключевой момент: когда наступит время, будут названы фамилии тех, кто вел переговоры по Навальному и курировал эту провокацию. И тогда можно будет абсолютно четко, с данными экспертизы доказать, кто и как организовывал эту спецоперацию».

Когда правда выйдет наружу, это создаст для канцлера Германии Ангелы Меркель массу проблем, из которых она может не выпутаться, предупреждает российский политик.

«Попытка министра иностранных дел Германии навести тень на плетень — это, возможно, неудачная попытка спасти канцлера [ФРГ]. Они [провокаторы, инициировавшие на Западе «дело Навального] поставили Меркель в крайне неудобное положение, фактически — загнали ее в ловушку. Они ввели ее в заблуждение, заставили сказать на весь мир неправду».

Клинцевич напомнил, что Навального в России обследовали, есть все анализы, которые российская стороны может предъявить, доказав, что, если в организм блогера и попал яд, то это произошло уже в Германии.

«Такая провокация как со Скрипалями [провокация Запада с якобы отравлением двойного агента Серея Скрипаля и его дочери ядом из группы «Новичок»] уже не пройдет, — уверен Клинцевич. — Навальный — наш гражданин. И мы заставим Запад ответить на все вопросы, с ним связанные. Наши правоохранительные органы добьются получения всех материалов его обследования в Германии. А, поскольку у Навального здесь тоже брали кровь и другие анализы, нам будет с чем сравнить».

Поэтому ситуация для Германии сейчас складывается не слишком хорошая, говорит российский сенатор.

«Все это крайне негативно может сказаться на политическом будущем этой страны. Но при этом «Северный поток — 2» — это не политика, а экономика. И бизнес Германии ведет себя совершенно правильно, продвигая этот проект и игнорируя всяческую политическую конъюнктуру. Бизнес осуществляет давление на руководство Германии, и в этом тоже есть серьезная опасность для Меркель. Так что ждем развития событий, уверен, в ближайшее время они будут интересными», — резюмировал Франц Клинцевич.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете Томск — Москва. Затем блогер по просьбе его семьи был отправлен на лечение в Германию. Несколько дней назад власти Германии заявили, что Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом группы «Новичок» российского происхождения. Ведущие политики и эксперты подробно объяснили, почему эта версия является несостоятельной.