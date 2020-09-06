Соловьева возмутили «пошлые» стихи Ефремова о погибшем в ДТП Захарове

Москва, 6 сентября. Известный телеведущий Владимир Соловьев резко высказался о стихотворении актера Михаила Ефремова, которое он написал в память о погибшем в ДТП в Москве Сергее Захарове.

В минувший четверг в Пресненском суде Москвы прошло очередное заседание по делу о смертельной аварии с участием Ефремова. Актер признал свою вину в трагедии и публично прочел строки сочиненного им стихотворения «Памяти Сергея Захарова».

Соловьев жестко раскритиковал творение актера, назвав Ефремова «убийцей» и «пьяным ничтожеством». Он подчеркнул, что поступок артиста демонстрирует самолюбование, а вовсе не раскаяние и наличие совести.

Телеведущего возмутила не только моральная, но и художественная составляющая стихотворения. О творении он высказался кратко — «пошло, гадко и дурно зарифмовано».

«Ефремову, конечно, надо отдельный срок за издевательство над русской словесностью. Потому что уровень графоманства зашкаливает. Ему просто место в аду», — подчеркнул Соловьев.

Приговор артисту огласят 8 сентября. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрет на вождение автомобиля на три года. Однако адвокат Игорь Трунов в разговоре с НСН предположил, что суд приговорит актера к семи годам из-за наличия смягчающих обстоятельств. При этом признание вины Ефремовым таковым обстоятельством учитываться не будет, заявил адвокат Тимур Маршани телеканалу «360».

По версии следствия, вечером 8 июня Ефремов пьяный сел за руль авто, выехал на полосу встречного движения и врезался во встречную машину. Фургоном Lada управлял курьер Захаров, который скончался от полученных травм. Артист не пострадал, в его крови впоследствии нашли следы наркотических веществ.