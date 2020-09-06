Путин поздравил нефтяников с профессиональным праздником

Москва, 6 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазового комплекса с профессиональным праздником и назвал его одной из главных отраслей экономики. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

День работников нефтяной и газовой промышленности традиционно отмечается в первое воскресенье сентября.

«В России, обладающей богатейшими природными ресурсами, большими запасами углеводородов, нефтегазовый комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей экономики, играет важную роль в укреплении энергетического, индустриального, экспортного потенциала страны, в развитии территорий, повышении качества жизни людей», — следует из текста.

Путин подчеркнул, что за этими успехами стоит напряженный и самоотверженный труд многих геологов, инженеров, строителей и рабочих. По его словам, каждое новое поколение представителей этих профессий достойно продолжает традиции предшественников, осваивая новые перспективные месторождения и ставя впечатляющие рекорды по добыче нефти.

Президент выразил уверенность, что и в дальнейшем специалисты будут эффективно справляться со своими задачами «на благо России и ее граждан».

Ранее Путин поздравил со 100-летним юбилеем известного режиссера-мультипликатора Леонида Шварцмана, авторству которого принадлежат работы «Аленький цветочек», «Котенок по имени Гав», «Золотая антилопа» и «38 попугаев».