Кинологи рассказали, какие породы собак подходят жителям городов России

Москва, 6 сентября. Россиянам, проживающим в городах, лучше заводить в качестве домашних питомцев такс, шпицев, йоркширских терьеров и вельш корги пемброк. Об этом сообщили в РИАМО со ссылкой на Российскую кинологическую федерацию (РКФ).

«Потребности шпицев и йоркширских терьеров сильно отличаются от потребностей хаски и алабаев, поэтому подбирайте себе соответствующую породу, которая комфортно чувствует себя в квартире и не будет страдать из-за отсутствия длительных прогулок и активных занятий на свежем воздухе», — рассказал президент РКФ Владимир Голубев.

Специалисты называют эти породы одними из самых дружелюбных, общительных и расположенных к человеку. Также они комфортно будут чувствовать себя в квартире, так как приспособлены к городским условиям и не нуждаются в прогулках на просторных территориях.

Ранее в РФК рассказали, как подготовиться к появлению собаки в квартире. Нужно изначально позаботиться об обеспечении безопасности, убрав все провода и острые предметы с пола. Также необходимо отвести питомцу личное место для сна и отдыха и заранее продумать ритуалы выхода на прогулку — собаку нужно сразу приучать к однообразным действиям перед выходом ну улицу. Специалисты считают, что это минимизирует стресс животных.

Кроме того, кинологи объяснили, что лай по ночам обычно можно услышать от возбудимых пород собак, а также от питомцев, которые не обучены переносить одиночество. При этом собаку любой породы можно отучить от ночных «концертов», правильно воспитывая ее и приучая подолгу оставаться одну.