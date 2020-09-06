Вдова Караченцова рассказала, как изменилось отношение артистов к Ефремову

Москва, 6 сентября. Заслуженная артистка РФ и вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, как в актерском сообществе относятся к Михаилу Ефремову после того, как он признал вину в смертельном ДТП в центре Москвы. По ее словам, раскаяние артиста изменило отношение коллег к нему.

«Все артисты говорили: мы не будем с ним играть, если его освободят, даже оправдают, мы просто не хотим на него смотреть, в его глаза, а теперь знаете, вдруг зауважали, сказали: вдруг нашел в себе силы и признался», — поделилась она в интервью НТВ.

Поргина отметила, что сама до последнего надеялась на раскаяние Ефремова. Она уверена, что актера ждет суровое наказание.

«Я просто буду молиться за то, чтобы по его работе, по его поведению этот срок сократили, чтобы все-таки пришел, вернулся в эту жизнь порядочным человеком. Он талантливый человек, он может сделать театр, миниатюры какие-то, к праздникам готовясь», — добавила артистка.

Вдова Караченцова также вспомнила, как сама три года назад села за руль пьяной. Эта поездка едва не стоила жизни ее знаменитому супругу. В крови актрисы было зафиксировано 0,3 промилле алкоголя, она не отрицала, что выпила.

«Да, я сказала, что утром выпила шампанское, я не знала, что оно держится очень долго. Я всех людей, которые попали со мной в аварию, опекала, это мои друзья были, моя медсестра главная, моя подруга и, естественно, Коля. Мы не должны своими поступками убивать своих детей», — подытожила актриса.

Ранее Поргина высказывалась о современном театре. Она призналась, что не понимает нынешних постановок. По ее мнению, действующий театр в России переживает упадок, пишет «Культуромания». Женщина надеется, что это искусство в стране еще возродится и вновь порадует зрителя.