Мужчин с лишним весом признали лучшими отцами

Москва, 6 сентября. Ученые выяснили, кто может быть самым хорошим папой. Исследования показали, что полные мужчины обладают лучшими родительскими качествами.

Исследования провели ученые из Университета Южного Миссисипи. Они показали 800 респондентам фотографии мужчин разного телосложения и просили предположить, какими качествами обладают люди на снимках.

Большинство респондентов отметили, что мужчины с лишним весом могут быть добрыми и преданными. Также люди отмечали, что полные отцы могут научить ребенка чему-то новому, защитить от опасности и помочь с домашним заданием, отмечает «Вечерняя Москва».

Худощавые и подтянутые мужчины не заслужили позитивных оценок. Люди отметили, что стройные мужчины отличаются высокой раздражительностью и могут грубо общаться с детьми. Также респонденты предположили, что худые отцы могут отвлечься на телефонный звонок во время игры с ребенком или его выступления. Кроме того исследователи отметили, что мужчины с атлетичным телосложением выглядят более привлекательными, а это побуждает сомневаться в их моногамии.

Автор исследования заметил, что мужчины в хорошей физической форме занимаются своим внешним видом для привлечения партнеров по бизнесу. В то время как полные люди не так озабочены своей внешностью и могут уделять больше времени семье. Однако слишком толстые отцы также не вызвали доверия у респондентов. Участники исследования отметили, что они могут быть недостаточно дисциплинированными.

Ранее ученые выяснили, что полные люди легче переносят инфекционные заболевания, и живут дольше после диагностирования болезней почек. Об этом пишет «Мир 24».