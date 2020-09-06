В России выявили 5195 новых случаев COVID-19 за сутки

Москва, 6 сентября. Медики выявили 5195 новых случаев коронавируса в 84 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

«В том числе активно как контактные и без клинических проявлений — 1156 (22,2%) [человек]», — уточняется в сообщении.

В целом, с начала пандемии в России зафиксировали 1 025 505 случаев COVID-19. Из них 840 949 человек уже выписаны по выздоровлению, 2823 пациента — за прошедший день. Число летальных исходов достигло 17 820 человек, за минувшие сутки умер 61 пациент.

В общей сложности в России провели свыше 38,4 миллиона лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 333 тысячи — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 209 тысяч человек.

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции под названием «Спутник V». Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Как отметил российский вирусолог Вадим Покровский в комментарии Федеральному агентству новостей, результаты двух этапов клинических испытаний вакцины «Спутник-V» показывают, что препарат формирует иммунный ответ у участников исследований и антитела к структурам коронавируса. Однако решающим для вакцины, по его мнению, станет третий этап испытаний.