Захарова ответила на заявления главы МИД Германии о Навальном

Москва, 6 сентября. Власти Германии специально затягивают расследование ситуации вокруг «отравления» Алексея Навального, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления своего немецкого коллеги Хайко Мааса.

Она обратила внимание, что Берлин до сих пор не направил ответ на запрос РФ по поводу состояния блогера, который находится в клинике «Шарите».

«У Москвы нет уверенности, что Берлин не ведет двойную игру вокруг ситуации с Навальным», — подчеркнула дипломат.

Ранее Маас в интервью журналу Bild заявил о существовании «свидетельств причастности» Москвы к инциденту с Навальным. Он добавил, что власти ФРГ ждут от российского правительства расследования этого «тяжкого преступления». Глава МИД ФРГ также предупредил, что «если в ближайшие дни российская сторона не внесет вклад в расследование», то Германия придется обсудить со своими партнерами ответные меры.

Отметим, что еще в день госпитализации Навального в Омске проверку по данному факту начали проводить полиция и прокуратура. Независимая экспертиза анализов блогера показала, что в его организме не было обнаружено ядов и их следов.

1 сентября Генпрокуратура РФ обратилась в ФРГ с запросом о состоянии блогера, но ответа не получила. Зато 2 сентября правительство Германии заявило, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом «Новичок». Ряд экспертов и сам создатель «Новичка» ранее прокомментировали этот выпад, объяснив, почему это не может быть правдой.