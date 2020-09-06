Боевики ПНС убили шестерых демонстрантов в Триполи

Триполи, 6 сентября. Бандформирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии убили шесть человек, принимавших активное участие в протестах. Информация об этом появилась в арабском сегменте соцсетей.

#عاجل | انباء مؤكده بأن تمت تصفية 6 من الشباب #الخارجين في حراك 23\8 بالعاصمة الليبية #طرابلس



الله يرحمهم ويسامحهم وانا لله وانا اليه راجعون . — كرامة الوطن (@Krama_elwatan) September 5, 2020

Пользователь Twitter сообщил, что группировки ПНС применили оружие против участников демонстрации, недовольных режимом Файеза Сарраджа. Боевики убили как минимум шесть активистов «Движения 23 августа». Общественники выступают против произвола «правительства» Сарраджа, обращая внимание на высокий уровень коррупции среди высокопоставленных чиновников, тяжелейшие условия проживания и сотрудничество ПНС с террористами. Помимо этого, активисты недовольны присутствием в Ливии тысяч иностранных наемников, среди которых — большое количество выходцев из радикальных исламистских организаций.

Жители североафриканской страны регулярно выходят на мирные демонстрации, указывая на несостоятельность режима ПНС. Многие из них присоединились к «Движению 23 августа» — именно с этого дня проводятся наиболее масштабные протестные акции. Однако представители Сарраджа предпочитают игнорировать законные требования ливийцев. Вместо этого боевики используют силовую тактику: против демонстрантов применяется оружие и задержания. Кроме того, Турция пытается взять под контроль протесты и изменить их общую направленность. Для этого в толпу митингующих внедряются лица, лояльные ПНС.