Принц Гарри скрыл от Елизаветы II сделку с Netflix

Лондон, 6 сентября. Принц Гарри скрыл от королевы Великобритании Елизаветы II сделку со стриминговым видеосервисом Netflix. Но все тайное становится явным и об этом соглашении Елизавета узнала из новостей.

По данным Marie Claire, королева не одобряет такое сотрудничество, но понимает, что у нее нет шансов отговорить Гарри и его жену Меган от этой сделки.

По условиям соглашения, в течение нескольких лет продюсерская компания Гарри и Меган будет снимать для Netflix сериалы, документальные и художественные фильмы, а также детские программы. Производство контента будет обеспечивать стриминговый сервис. Другие детали сделки неизвестны.

Напомним, с 1 апреля Гарри и Меган перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Они отказались обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. На этот шаг они пошли, чтобы получить право переехать в Штаты и заниматься предпринимательской деятельностью, отмечает НСН.