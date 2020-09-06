Гендиректор «СТС» рассказал, что ждет «Ворониных» после смерти Клюева

Москва, 6 сентября. Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов рассказал, какая судьба ждет популярный сериал «Воронины» после смерти звезды проекта, народного артиста РФ Бориса Клюева.

По словам Муругова, на съемочной площадке «Ворониных» знали о болезни Клюева, но уход актера из жизни тем не менее застал его коллег врасплох. Артист, несмотря на плохое самочувствие, находил в себе силы появляться перед камерой, никогда не отказывал никому в помощи.

Гендиректор канала «СТС» назвал артиста интеллигентным, остроумным, интересным человеком, настоящим профессионалом своего дела, на котором «держалось все». Создатели проекта «Воронины» нередко называли Клюева по-родственному — «папа».

«Нам будет его очень сильно не хватать», — передает его слова «Пятый канал».

«Воронины», по словам Муругова, долгое время были брендообразующим проектом холдинга, поэтому мыслей о его закрытии не было, даже планировали продлять сериал минимум на два сезона. Но после смерти Клюева о делах никто не смог думать.

«Сейчас мы соболезнуем и скорбим, так как за эти годы поняли, что стали семьей. Для нас это большая утрата. Поэтому, что будет дальше с проектом, мы будем решать потом», — заключил он.

Как напоминает НСН, Клюев скончался 1 сентября в возрасте 76 лет после нескольких лет борьбы с раком. Член правления Гильдии актеров кино России снялся в нескольких десятках фильмов, работал артистом дубляжа, получил немало премий за роли в театральных постановках. Одной из самых заметных киноролей Клюева стала роль графа Рошфора в музыкальном телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера».