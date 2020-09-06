Выступление Петросяна прервали из-за угрозы жизни

Москва, 6 августа. Артистов и зрителей эвакуировали из здания концертного зала, в котором проходили съемки фестиваля «Юморина». Организатором пришлось прервать выступление Евгения Петросяна.

О вынужденной паузе в съемочном процессе стало известно из социальных сетей. Подробную видеозапись в своем аккаунте опубликовал Владимир Винокур.

«Съемка «Юморины» была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!» — сообщил Винокур.

На записи видно, как организатор мероприятия просит прервать выступление Евгения Петросяна. Звезда юмористической сцены пытался спорить с работником зала и узнать, что произошло, но все-таки покинул сцену.

«Далее началась эвакуация зрителей, а потом и нас — артистов! Пока проверяли здание на безопасность, мы с коллегами делали фото со зрителями и вспоминали забавные случаи из жизни», — добавил Владимир Винокур.

На кадрах видео видно сотрудников правоохранительных органов и служебных собак. Сообщается, что во время проверки полицейские не нашли ничего угрожающего жизни участников мероприятия. Зрителей эвакуировали из зала, артисты некоторое время находились в подсобном помещении. На видео можно услышать некоторые забавные случаи из концертной деятельности юмористов. Спустя некоторое время выступления продолжились. Владимир Винокур также поделился фрагментом своего номера.

«Юморина» — первый концерт для некоторых артистов за несколько месяцев. Артисты специально приехали в Краснодарский край, чтобы участвовать в съемках.

Евгений Петросян в это время проводит в Сочи свой отпуск. Он и его жена Татьяна Брухунова регулярно делятся впечатлениями от отдыха в социальных сетях.