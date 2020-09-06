Несколько человек получили ножевые ранения при нападении в Британии

Москва, 6 сентября. Несколько жителей Великобритании получили ножевые ранения в результате нападения на улице. Это произошло в городе Бирмингем, как сообщает полиция региона Уэст-Мидландс.

«Мы можем подтвердить, что сегодня (в воскресенье, 6 сентября) приблизительно в 0.30 (2.30 по Москве) нас вызвали на сообщения о ножевом ранении в центре города Бирмингем. Мы незамедлительно прибыли вместе с коллегами из службы скорой помощи. Вскоре после этого поступили сообщения о еще ряде пострадавших. Мы знаем, что несколько человек получили ранения», — сообщила полиция.

Пока стражи порядка не сообщают о точном количестве пострадавших и серьезности их ранений.

Ранее после ножевых ранений скончались двое человек в подмосковном Подольске, как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Мужчина, подозреваемый в убийстве, уже задержан.