В Аргентине преподаватель умерла во время лекции в Zoom

Буэнос-Айрес, 6 сентября. Преподаватель университета де ла Эмпреса в Аргентины умерла прямо во время онлайн-лекции, проходившей через Zoom. О трагическом инциденте сообщило местное издание Clarin.

По данным портала, преподавательницу звали Паола де Симоне. Ей было 46 лет. Еще в конце августа де Симоне жаловалась в своем Twitter на недомогание. По словам женщины, около месяца у нее наблюдались симптомы коронавируса.

В минувшую в среду во время лекции в Zoom де Симоне начала задыхаться, потеряла сознание и скончалась. Наблюдавшие за этим студенты пытались узнать у нее адрес, чтобы вызвать скорую, но она не смогла произнести его, пишет РИА Новости.

В настоящее время в Аргентине все еще действует карантин. Его решили продлить до 20 сентября. С начала пандемии в стране было зафиксировано свыше 451 тыс. случаев COVID-19, из них более 9,3 тыс. пациентов умерли.