Монополисты лишили жителей Коми участков под вырубку леса

В одном из самых зеленых регионов России — Республике Коми — сложилась парадоксальная ситуация. В гуще таежного массива разоряются малые лесопромышленные предприятия, а местному населению негде покупать дрова. В отчаянии жители обратились за помощью в Общероссийский народный фронт. Председатель исполкома регионального ОНФ Елена Иванова встретилась с лесорубами в поселке Визиндор Сысольского района Коми, чтобы лично разобраться в происходящем.

Оказалось, проблема кроется в отсутствии участков под рубку: все они достаются монополистам отрасли, у которых к тому же не могут приобретать дрова местные жители. Глава ОНФ Республики Коми, глубоко возмущенная происходящим, заявила, что ситуация требует особого, пристального внимания со стороны властей.

«Мы постоянно говорим: «Коми — зеленая республика», «Лес — одно из наших главных богатств». С детства, наверное, эти фразы мы все заучили. Но давайте смотреть правде в глаза. Если лес — наше богатство, почему мы так безответственно к нему относимся? Куда ни проехать, большую часть — случаются либо пожары, либо находятся перестойные леса. Где легко добраться — там сплошные рубки, даже мха не остается. А самое обидное, что местные жители сидят без работы, а вахтовики опустошают территории, где, наоборот, надо леса сохранять», — прокомментировала ситуацию Иванова.

Глава регионального ОНФ отметила, что важнейшая задача республики на сегодня — развитие малого и среднего бизнеса, который дает рабочие места.