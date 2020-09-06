Турция завербовала более 350 подростков-наемников для ПНС Ливии

Ковентри, 6 сентября. Турция завербовала в Сирии более 350 несовершеннолетних для участия в боях на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает пресс-служба правозащитной организации SOHR.

Ливийский канал Sky News Arabia со ссылкой на центр мониторинга отмечает, что за время активного вмешательства Турции в дела Ливии в североафриканскую страну было переброшено несколько сотен сирийских подростков. Несовершеннолетние по распоряжению Анкары сражаются на стороне бандформирований ПНС. Известно, что как минимум 34 подростка получили смертельные ранения, их тела были возвращены в Сирию.

За последний месяц турецкая сторона осуществила переброску 800 наемников в Ливию. В общей сложности Анкара причастна к вербовке 29 тысяч джихадистов для ПНС: порядка 19 тысяч радикалов из Сирии и 10 тысяч экстремистов разных национальностей.

Директор SOHR Абдель Рахман уточнил, что сейчас новая партия наемников, состоящая из нескольких сотен рекрутов, проходит обучение в специализированных лагерях, расположенных в Турции. Они могут быть доставлены в североафриканскую страну, если «режим прекращения огня будет нарушен».