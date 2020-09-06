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Сербского чиновника возмутил пост Захаровой о «допросе» в Белом доме

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Сербского чиновника возмутил пост Захаровой о «допросе» в Белом домеБелград, 6 сентября. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич выразил возмущение публикацией официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон. Свой комментарий об этом он опубликовал в Twitter.

Ранее представители Сербии с президентом страны Александром Вучичем посетили США для переговоров с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти. Позднее в сербских СМИ появился снимок, на кором Вучич сидит на стуле в Белом доме напротив стола американского лидера Дональда Трампа. Его в своем Facebook прокомментировала Захарова.

Джурич не оставил высказывание российского дипломата без внимания.

«А представь себе, этот президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте. А представь себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь!» — заявил сербский чиновник.

Ранее Захарова с иронией прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о награде за информацию о вмешивающихся в выборы американского президента. Она пошутила, что сайт Госдепартамента «ляжет» от доносов. 

Источник: Twitter
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