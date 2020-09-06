Сербского чиновника возмутил пост Захаровой о «допросе» в Белом доме

Белград, 6 сентября. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич выразил возмущение публикацией официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон. Свой комментарий об этом он опубликовал в Twitter.

Ранее представители Сербии с президентом страны Александром Вучичем посетили США для переговоров с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти. Позднее в сербских СМИ появился снимок, на кором Вучич сидит на стуле в Белом доме напротив стола американского лидера Дональда Трампа. Его в своем Facebook прокомментировала Захарова.

Джурич не оставил высказывание российского дипломата без внимания.

«А представь себе, этот президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте. А представь себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь!» — заявил сербский чиновник.

А замисли тај председник ниједну ружну реч против Русије није рекао, чак ни на том месту. А замисли тај председник је код руског председника и по сат и по времена чекао на пријем и никада није тражио посебну столицу. Ја Вам не дозвољавам да нападате поносну Србију. Срам Вас било! pic.twitter.com/yCdQDhxWIF — Марко Ђурић (@markodjuric) September 5, 2020

Ранее Захарова с иронией прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о награде за информацию о вмешивающихся в выборы американского президента. Она пошутила, что сайт Госдепартамента «ляжет» от доносов.