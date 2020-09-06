Пургин рассказал о целях и задачах Республиканской партии Донбасса

Главные цели и задачи Республиканской партии Донбасса — налаживание, улучшение и регламентирование жизни жителей региона, а также создание условий для развития и справедливых общественных связей внутри Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал инициатор новой политической силы, общественный деятель и политик ДНР Андрей Пургин.

«Что касается юридического статуса партии, то на сегодняшний день готовятся документы для регистрации, — сообщил Пургин. — Перспективы — туманные, но тем не менее дорогу осилит идущий. Мы попробуем получить официальный юридический статус. Для всех живущих на территории ДНР не секрет, что на сегодняшний день в республике идет интенсивная подготовка к местным выборам. В какие сроки планируется их проведение — весной 2021 года или позже, — неизвестно, но очень велика вероятность, что они состоятся в ближайший год».

По словам собеседника ФАН, агитация уже идет. В частности, на территории ДНР общественным движением «Донецкая республика» установлено больше 300 палаток с раздаточным материалом, активную работу ведет движение «Свободный Донбасс».

«Все провластные политические структуры готовятся к местным выборам. Ходят даже слухи об открытии офиса партии Медведчука, — отметил Пургин. — И, безусловно, мы как политическая структура хотим участвовать в местных выборах и будем делать для этого все возможное».

Вопрос идеологии, по словам Пургина, является в данном случае не первостепенным.

«Что же касается нашей идеологии, то тут проблема в том, что выборы будут все-таки местные, и этот вопрос становится побочным, — объяснил он. — То есть сейчас основные планы разрабатываются о том, как мы хотим видеть местные советы и их полномочия. При этом местные органы власти у нас отсутствуют с 2014 года. Поэтому идеологическая составляющая отступает на второй план. Естественно, мы всегда подчеркиваем, что мы — продолжатели дела 2014-2015 годов. Также мы заявляем о преемственности от Донецко-Криворожской республики. Безусловно, мы анализируем путь в сторону Новороссии — почему он не был пройден. И это — наша идеологическая составляющая. Безусловно, мы будем стремиться сохранять и приумножать социальные гарантии населения, которые дает государство. Более глубокая проработка идеологической платформы возможна после проведения съезда, после регистрации и выработки партийной программы».

Собеседник ФАН подчеркнул, что на сегодняшний день он и его единомышленники больше озабочены анализом и восстановлением тех навыков местных советов, которые утратили за шесть лет.

«На сегодняшний день никто не понимает, кто и по какому принципу распоряжается, скажем, землей города Донецка: выделяются участки, идет хаотичная застройка, вырубаются деревья и т. д. На местах существует огромное количество проблем, которые ждут своего решения», — добавил собеседник ФАН.

В завершение разговора Андрей Пургин добавил, что РПД как партийная структура создается под возможные местные выборы в ДНР и ЛНР, с последующим постоянным участием в политической жизни Донбасса.

Напомним, что на днях в Донецке состоялось совещание инициаторов новой создаваемой политической силы ДНР — Республиканской партии Донбасса, на котором была утверждена рабочая версия устава организации.

В инициативную группу, помимо Пургина, вошли активный участник «Русской весны», экс-министр транспорта ДНР, один из организаторов референдума в ДНР Семен Кузьменко, доктор наук государственного управления, экс-министр образования и науки ДНР, один из создателей артиллерийской бригады «Кальмиус» Игорь Костенок, участник «Русской весны», военнослужащий «Славянского гарнизона», лейтенант запаса ВС ДНР Иван Олефир и режиссер, основатель и глава киностудии «Донфильм», создатель первого художественного фильма Донбасса, участник ОД «Донецкая республика» с 2005 года Дмитрий Зодчий.