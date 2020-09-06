Повзрослевший сын Заворотнюк восхитил подписчиц своей брутальностью

Москва, 6 сентября. Сын Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков впервые за долгое время показал себя публике. 20-летний юноша поразил подписчиков привлекательностью и схожестью со своей звездной матерью, выложив фото в Instagram.

Сын актрисы от второго брака с Дмитрием Стрюковым ведет непубличный образ жизни, редко показывает себя в социальных сетях и не появляется на публичных мероприятиях. Тем не менее недавно молодой человек выложил новые фотографии в профиль, чем несказанно обрадовал поклонников.

На черно-белых снимках сильно повзрослевший и похудевший Майкл позирует с гитарой и в солнцезащитных очках. Фолловеры также отметили его новую прическу и стиль одежды — молодой человек предпочел total black.

«Мамина копия! Красавчик», — отметила divodivnoe0529.

«Это ж надо так, копия мама! Те же глаза, нос, губы. Я в шоке. Очень красивый. Был бы девочкой, был бы мамин близнец», — поразилась сходством с «прекрасной няней» katerina_buyanovaa.

Подписчики также отметили, что молодой человек стал выглядеть брутально, а многие девушки назвали его «крашем», то есть объектом влюбленности.

Майкл родился 13 июля 2000 года в США. Его отцом является второй супруг Анастасии Заворотнюк — бизнесмен Дмитрий Стрюков. Сейчас сын актрисы изучает право в МГИМО, но уже признался, что в будущем видит себя актером.

Также у Майкла есть старшая сестра Анна и младшая — Мила. Анна активно ведет свой Instagram, в частности, недавно она трогательно поздравила с днем рождения свою бабушку Валентину, народную артистку РСФСР, мать Анастасии Заворотнюк.