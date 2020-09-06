Свекровь Подольской рассекретила пол будущего внука

Москва, 6 сентября. Артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков ждут появления на свет второго сына. Пол будущего ребенка рассекретили родители музыканта.

Владимир Пресняков-старший и его супруга Елена стали гостями шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой. В студии они обсудили многие личные темы, в том числе затронули вопрос беременности Подольской.

О том, что семья ждет ребенка, стало известно в августе, но пара тогда не стала сообщать никаких подробностей. Все точки над «i» расставила свекровь исполнительницы.

«Все уравнивается — у Наташиной сестренки девочки, а здесь — мальчики», — сказала она.

Пресняков-старший уточнил, что его сын хотел девочку, а сам он ждет внука, из которого планирует сделать саксофониста. Радостное событие должно произойти в ноябре. Беременность, по словам известной пары, протекает легко, все заняты выбором имени будущего ребенка.

«Тема (сын Подольской и Преснякова-младшего. — Прим. ФАН) хочет Федю, но никто не хочет Вову. А я хочу. Несколько других имен есть на выбор. Но мне не хочется, например, Дорминдон, Никодим. Посоветовал им посмотреть в святцах — в чей день родится, оттуда и дадим», — рассудил Пресняков-старший.

Напомним, что Подольская и Пресняков женаты уже более десяти лет. Познакомились артисты на съемках программы «Большие гонки». Супруги воспитывают сына Артемия, который родился в 2015 году.