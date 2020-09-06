Рекордное число жителей планеты за сутки заразилось коронавирусом

Лос-Анджелес, 6 сентября. За минувшие сутки коронавирусом заразились более 304 тысяч жителей планеты, что подтверждается данными университета Джонса Хопкинса.

Как уточняет частный исследовательский университет в Мэриленде, это рекорд (304 626 человек) суточного прироста больных. В последний раз рекорд был установлен в середине августа и составил 304 351 человек.

Всего в мире новым вирусом заразились более 26 млн человек. Больше всего пациентов с COVID-19 в Америке (свыше 6,2 млн человек), на втором месте находится Бразилия с 4,1 млн зараженных жителей.

В тройку входит Индия с 4 млн заболевших. На четвертом месте стоит Россия (один млн больных). В Америке также зафиксировано больше всего смертей от вируса — 188 тысяч человек.

В Бразилии скончалось 125 тысяч человек, на третьем месте стоит Индия (69 тысяч человек). Россия по количеству летальных исходов находится на 13-м месте.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в некоторых странах пошла вторая волна эпидемии. В последние недели снова зафиксировали рост числа больных.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что российские мегаполисы справятся с коронавирусом благодаря коллективному иммунитету. При этом говорить о «второй волне» не совсем корректно, это эпидемический процесс, подчеркнул он.