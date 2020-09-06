Китайский многоразовый космический аппарат успешно вернулся на Землю

Пекин, 6 сентября. Многоразовый экспериментальный космический аппарат КНР после двух дней полета успешно вернулся на Землю, приземлившись на заданной площадке. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

«После двухдневного полета аппарат 6 сентября успешно приземлился на заданной площадке», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, эксперимент прошел удачно, Китай смог сделать прорыв в исследовании технологий многоразового использования в космической сфере.

В пятницу китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила, что с космодрома Цзюцюань запущена ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблем, который через некоторое время полета на орбите возвратится на Землю. Отмечалось, что аппарат поможет опробовать технологии многократного применения в космических полетах и поспособствует предоставлению техподдержки в мирном освоении космоса.

В июле этого года Китай отправил на Марс свою миссию «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу-1»). Намерения в отношении Красной планеты в государстве озвучили еще в 2012 году, после провала миссии «Фобос-Грунт». В 2016-м КНКА установила крайний срок для независимого полета — 2020 год.

На очереди запуск в 2021 году постоянной космической станции и второго независимого полета на Марс (в 2028-м).