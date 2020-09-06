Эксперты рассказали, как Кувейт оказался на пороге банкротства

Эль-Кувейт, 6 сентября. Кувейт — один из ведущих мировых экспортеров нефти — оказался на пороге банкротства, причиной тому стало падение цен на сырье. Минфин страны признал, что ситуация близка к критической.

Мировой нефтяной рынок в 2020 году пережил несколько волн падения. Ситуация осложнилась из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+. В итоге государственный бюджет Кувейта стал «трещать по швам». Согласно прогнозам Нацбанка, дефицит может достичь 40% ВВП.

Казна арабского государства настолько истощена, что уже в ноябре у властей могут возникнуть трудности с выплатой заработных плат государственным служащим. В резервном фонде страны всего 6,54 миллиарда долларов, а на одни только на текущие расходы требуется 5,56 миллиарда в месяц. Эксперты рассказали, что без экономических реформ средств фонда хватит лишь на 15-20 лет.

Усугубляет ситуацию конфликт между правительством и парламентом. Минфин Кувейта полагает, что нужно занять средства на внутреннем и внешних рынках. Но с такой позицией не согласна финансового-экономическая комиссия парламента арабской страны.

«Это позор, что, располагая четвертым по объему Фондом национального благосостояния в мире, правительство стремится в долговую яму. Это свидетельство неудач кабмина», — констатировали законодатели.

Эксперты прочат Кувейту полномасштабный финансовый кризис. Нынешних 40-45 долларов за баррель для арабской страны катастрофически мало, а подорожания нефти не предвидится.

Напомним, что за минувшую неделю иностранные инвесторы вложили в российские облигационные фонды рекордные 118 миллионов долларов. Кроме того, в интервью Федеральному агентству новостей руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов констатировал, что Россия стала неуязвимой перед санкциями Запада