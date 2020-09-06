Глюкоза шокировала пользователей фото в халате и бигуди

Москва, 6 сентября. Певица Наталья Ионова, больше известная как Глюкоза, опубликовала честное фото в халате и бигуди. Домашний аутфит артистки вызвал бурю эмоций у ее фолловеров.

«Мода—2020», — написала Наталья в описании к снимку, на котором она сидит без макияжа, в медицинской маске, нескольких крупных бигуди, уютных носках и халате.

В комментариях пользователи начали спорить, насколько допустимо публичному человеку выставлять на всеобщее обозрение свое фото в таком виде. Некоторые фолловеры категорично заявили, что это недопустимо и назвали Глюкозу «неряшливой хозяйкой».

«Лучше бы только домашние такой видели», — категорично написала одна из подписчиц.

Были и те, кто, наоборот, посчитал, что у Глюкозы отличное чувство юмора.

«А вы без комплексов», — подметили другие.

Отметим, что и другие фото артистки редко оставляют ее фолловеров равнодушными. Многие высказывают едкую критику, некоторые честно признаются, что завидуют фигуре певицы.

На одном из последних фото в Instagram Глюкоза предстала в купальнике и в шубе, чем снова поразила юзеров.