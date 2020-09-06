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Поклонники Кети Топурии разглядели беременность певицы под широким нарядом

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Поклонники Кети Топурии разглядели беременность певицы под широким нарядомМосква, 6 сентября. Вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия не смогла скрыть от поклонников свою беременность. В Instagram певица выложила видео перед зеркалом в широком белом платье, но фанаты сумели разглядеть под ним живот.

Артистку давно подозревают в том, что она ждет ребенка от своего возлюбленного бизнесмена Льва Деньгова. Топурия все чаще публикует фото в свободной одежде или делает портретные снимки. Это только провоцирует вокруг нее лишние дискуссии.

Новая публикация стала очередным поводом для обсуждений. Певица разместила в профиле видео, где любуется своим отражением с новой прической — длинным искусственным хвостом, который в последнее время стал модным среди поп-звезд.

Топурия хотела продемонстрировать подписчикам прическу, однако их внимание привлекла не только она, но и нарочито свободный наряд артистки.

«Вы беременны?» — поинтересовалась 3079mira. 

«Беременна», — «раскусила» артистку favorite_bijen. 

«Вы такая широкая», — указала певице lidiya3003. 

«Срок какой?» — решила узнать у звезды nadirovna_t. 

«Сколько уже месяцев???» — подхватила вопрос julia.la.00. 

«Главное — одежду пошире надеть, чтоб беременный живот прикрыть. Ну-ну», — высказала недовольство gul_ali7.

«Да. Пузик уже не скрыть. Какая прелесть», — восхитилась vladlena_m. 

Ранее подобные комментарии появились под снимком Топурии с ее возлюбленным — бизнесменом Львом Деньговым. Пару практически в профиль запечатлели танцующей на одном из торжественных мероприятий. Для выхода в свет стройная вокалистка выбрала похожее платье свободного кроя, расширяющееся книзу.

Источник: Instagram
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