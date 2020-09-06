Названы регионы с самым низким уровнем безработицы

Москва, 6 сентября. Росстат назвал регионы, лидирующие по уровню занятости населения. Первое место по итогам II квартала 2020 года стал Чукотский автономный округ. Уровень занятости там составил 74,3%.

Второе место досталось Ямало-Ненецкому автономному округу (71,7)%. На третьем месте —Магаданская область (68,4%). В первую пятерку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (67,9%) и Камчатский край (67,7%).

Хуже обстоят дела в Северной Осетии. Там, по данным Росстата, зафиксирован самый низкий уровень занятости — 39,2%. В Дагестане этот показатель составляет 43,2%, в Карачаево-Черкесии — 45,4%, в Туве — 49,2%, в Адыгее — 49,7%, в Ингушетии — 49,9%.

В Москве занятость населения в Росстате оценили в 66,3%. В Петербурге — 65,5%. Это на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает телеканал RT.