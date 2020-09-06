Сын Валерии показал на видео, как проводит время в свадебном путешествии

Анталья, 6 сентября. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин поделился с фанатами, как проводит время с женой Лианой Волковой в свадебном путешествии в Турции.

Свадьба молодых людей состоялась в конце августа. Разделили счастливое событие с молодоженами многие звезды шоу-бизнеса. Медовый месяц пара решила провести в Турции, в пятизвездочном отеле сети Rixos.

Судя по видеозаписям, опубликованным Шульгиным в Instagram Stories, отдых получился разнообразным: пара посетила несколько ресторанов, полюбовалась на фламинго и фейерверки, насладилась морем, а молодой человек успел позаниматься на турниках и даже поработать.

«Испытываю чувство благодарности за то, что живу такую классную жизнь», — написал Шульгин в одном из постов.

Напомним, что поначалу отдых у молодоженов не задался. По прибытии в гостиницу они выяснили, что багаж пропал, а в номере вместо большой кровати оказались две раздельные «с дыркой посередине». Расстроил молодых людей и пляж.

Ранее супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин опроверг слухи о том, что Шульгин женился на Волковой из-за беременности девушки. Он подчеркнул, что личная жизнь пары должна оставаться вне публичного пространства. Пригожин уточнил, что пока не торопится быть дедушкой и готов принять любое решение молодоженов относительно детей.