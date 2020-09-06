Несколько лодок затонули на параде в честь Трампа в Техасе

Вашингтон, 6 сентября. Несколько лодок затонули на озере Трэвис в штате Техас во время парада в поддержку президента США Дональда Трампа. Сообщение об инциденте появилось в Twitter местного шерифа.

В офисе не уточнили количество затонувших лодок, но отметили, что звонков с просьбой о помощи от терпящих бедствие лодок «было много».

Как уточняет РИА Новости, парад в поддержку Трампа должен был пройти 5 сентября, участников призвали украшать свои судна патриотической символикой. Организаторы заявляли, что в параде примут участие около 2 тысяч человек.

Такие же парады прошли 5 сентября во Флориде и Нью-Джерси.