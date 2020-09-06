Шойгу рассказал о запланированной модернизации танков Т-72

Москва, 6 сентября. Министерство обороны РФ запланировало модернизировать все танки Т-72 до модификации Т-72Б3М. Об этом по итогам Армейских игр — 2020 рассказал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

Он пояснил, что результаты, которые показали боевые машины во время соревнований, дали существенный толчок для модернизации. При этом было отмечено, что это не первый подобный случай. Ранее в мероприятиях участвовали танки Т-72Б1. Тогда после конкурса специалисты смогли предложить ряд нововведений и улучшений помогли в создании модернизации Т-72Б3М.

5 сентября в подмосковном Алабино состоялись соревнования по танковому биатлону в рамках Армейских международных играх «Армия-2020». В биатлоне за призовые места сражались военные из Белоруссии, Китая, Азербайджана, Казахстана, Сербии, Киргизии, Мьянмы, Вьетнама, Катара и других стран. Всего для участия в танковых соревнованиях прибыли команды из 19 стран.

Первое место заняла отечественная команда. Второе — военнослужащие из Китая, а третье — представители белорусской армии.