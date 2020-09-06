Университет в США уволил преподавателя, которая притворялась чернокожей

Вашингтон, 6 сентября. Доцент истории Джессика Круг в университете Джорджа Вашингтона на протяжении всей жизни притворялась чернокожей для того, чтобы получать информацию и выстраивать отношения с окружающими. Когда об этом узнало руководство учебного заведения, у Круг потребовали немедленно уволиться.

Ранее женщина заявила в Сети на платформе Medium, что она всю жизнь являлась белой.

«На протяжении всей моей взрослой жизни я избегала своего прошлого белого еврейского ребенка в пригороде Канзас-Сити под различными выдуманными чернокожими идентичностями, на которые я не имела права претендовать», — написала Джессика Круг.

Она утверждает, что часто приписывала себе отношение к жителям Севера Африки, афроамериканцам из Бронкса и темнокожим из стран Карибского моря. По словам Круг, подобная идентичность позволяла ей выстраивать отношения с другими людьми. Кроме того, она занималась изучением истории Африки и Латинской Америки. Круг является специалистом по прошлому афроамериканцев.

Свой поступок она также объяснила травмами в детстве и проблемами с психологическим здоровьем. При этом Круг отмечает, что это все равно не является оправданием для ее поступка.

После того, как о заявлении Круг узнало руководство университета, от нее потребовали в срочном порядке уйти с должности.