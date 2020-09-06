Азербайджан пришлет наблюдателей на военные учения «Кавказ-2020»

Москва, 6 сентября. В сентябре Азербайджан пришлет в Россию наблюдателей на военные учения «Кавказ-2020». Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Сообщается, что военнослужащие в учениях участвовать не будут, как это планировалось ранее.

«На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей», — приводит цитату собеседника РИА Новости.

Напомним, что в рамках маневров «Кавказ-2020» в сентябре этого года будут организованы совестные учения по борьбе с терроризмом. Мероприятия проводятся по соглашению министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ. На данный момент неизвестно, в каком именно формате пройдут совместные мероприятия.

В августе на юге России прошли специальные учения с привлечением около 6 тысяч военнослужащих и до 750 единиц военной техники. Как сообщает телеканал RT, мероприятия стали контрольным этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению (СКШУ) «Кавказ-2020».