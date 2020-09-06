Наргиз рассказала, что поменяла отношения к Ефремову после суда

Москва, 6 сентября. Раньше Наргиз Закирова жалела актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы. Однако после того, как судебные слушания начали заканчиваться скандалами, она резко поменяла отношение к артисту. Об этом певица рассказала сама певица.

Она сочла возмутительным, что заседания перерастают в «какой-то балаган».

«Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда», — сказала Наргиз в эфире телеканала НТВ.

Певица остановилась на мнении, что обвиняемый в ДТП Ефремов должен отправиться в колонию, потому что он убил человека. При этом она считает, что его болезнь является в первую очередь его проблемой, а не проблемой общества. Она отметила, что по-прежнему наблюдает за ходом дела, хотя желает дистанцироваться от скандального процесса.

Напомним, в начале июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал автомобильную аварию в центре Москвы. В результате происшествия погиб Сергей Захаров. Его родные требуют для артиста справедливого наказания.

Как сообщает телеканал RT, Ефремов в последнем слове по делу о ДТП заявил, что признает свою вину и искренне раскаивается.