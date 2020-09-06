«Прогресс» начнет делать ракету на смену украинскому «Зениту» в 2021 году

Москва, 6 сентября. Первую ракету-носитель «Союз-5» начнут изготавливать в середине 2021 года. Об этом со ссылкой на гендиректора Ракетно-космического центра «Прогресс» (предприятие «Роскосмоса») Дмитрия Баранова сообщает РИА Новости.

«Сейчас идет изготовление отработочных образцов. В начале следующего года мы получим новый алюминиевый сплав, из которого начнем (делать) тоже небольшое количество испытательных образцов, и, я думаю, к середине года, возможно, начнем уже какие-то конструкции делать именно для (первой) летной машины», — рассказал Баранов.

Ракету среднего класса «Союз-5» («Иртыш») начали разрабатывать смену украинскому «Зениту» в 2016 году. На первой ступени ракеты-носителя планируется использовать модернизированный двигатель «Зенита» — двигатель РД-171МВ, на второй – РД-0124МС (модернизированный двигатель ступени «Союза-2.1б»), который заменит производимый на Украине для «Зенита» двигатель РД-120.

Ранее газета «Известия» сообщила, что правоохранительные органы снова заинтересовались деятельностью дочернего предприятия госкорпорации «Роскосмос». На этот раз фигурантом дела о хищении более миллиарда рублей стал бывший генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев. Источник издания уточнил, что деньги пропали в процессе поставок электронно-компонентной базы (ЭКБ) для модуля МКС.