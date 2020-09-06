Коэн рассказал, как Трамп действительно относится к Путину

Вашингтон, 6 сентября. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в своей автобиографической книге рассказал, что главе Белого дома нравится, как российский лидер Владимир Путин управляет страной. По словам юриста, Трампу как бизнесмену симпатизирует то, что Путин смог взять контроль над государством в свои руки.

Книга с воспоминаниями Коэна называется «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа». Она должна выйти 8 сентября, однако в распоряжении журналистов оказался один из фрагментов автобиографии адвоката. Об этом пишет Washington Post.

В них Коэн называет Трампа «мошенником, расистом, хищником и аферистом». При этом юрист утверждает, что Трампу нравился Путин, поскольку российский лидер смог «взять контроль нал целой нацией и управлять ею как своей собственной компанией».

Адвокат также считает, что Трампу чужды идеи патриотизма, поэтому он использовал предвыборную кампанию исключительно для того, чтобы еще больше обогатиться.

«Трамп использовал предвыборную кампанию 2016 года, чтобы заработать себе побольше денег», — пишет он.

Кроме того Коэн вспоминает, что Трамп позволял себе расистские высказывания в адрес экс-президента США Барака Обамы.

Напомним, в декабре 2018 года Коэна приговорили к трем годам тюремного заключения. Как сообщал телеканал RT, он признал свою вину в банковских аферах, а также в нарушении избирательного законодательства. Однако в этом году он был отпущен под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса.